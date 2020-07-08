少子化浪潮持續，彰化縣各國、中小學8日辦理新生報到，小一新生報到9468人，較去年10021人，減少553人，國中新生報到8920人，也較去年9484人，減少564人。班級數連年溜滑梯，彰化縣教育處已經確定，今年不辦理教師甄試。

彰化縣新生人數，近來每年以減少500人左右節節下降，去年小一新生人數較前年減少436人。今年降幅更大些。

不只新生人數減少，彰化縣境內國中外流加劇，更是被關心的議題，根據統計，今年小六畢業生10722人，國中生報到才9486人，加上彰化縣內3所私校國教科核定總招生人數1073人，落差約有729人。

打從實施9年一貫教育，私校越來越被青睞，一般認為是公立課程框架太多了，加上彰化縣沒有五專，明星私校和招生人數名額有限，造成了國中畢業生有一定程度外流。

教育處陳逸玲表示，落差數字不代表學生一定外流，有部分學生未報到，並有第2次編班作業及開學補報到。

班級數減少，讓校園教師添新血的期待再度落空，不過仍有代理教師還是希望能夠開缺，畢竟各校各自辦理的代課代理缺額，加起來也有數百名，若能正式開缺，納入正式教師，校園添新血，也能激發教學熱能。

教育處表示，連年減班，近年來只有在2018年迎接龍子、龍女入學，辦理過教甄，之前多達5年沒有辦教甄，今年不辦，主要還是彰化縣超額教師的量壓還是很大。

(中時 )