2020年新冠肺炎疫情嚴重衝擊各產業，國銀更加速力挺五加二產業，今年可望提前達標！金管會最新公布，截至2020年5月底止，國銀對五加二新創產業放款餘額已達5兆2,523億元，較去年的5兆1,108增加1,415億元，距離目標1,500億元達成率高達94.33％。

金管會指出，所謂「5+2產業創新計畫」包括：智慧機械、亞洲矽谷、綠能科技、生技醫療產業、國防產業五大重點，再加上新農業及循環經濟。其中，對國銀綠能科技產業的放款，截至2020年5月底已達1兆1,680億元，較去年底增加49億元，據金管會統計，國銀對綠能產業放款連年增加，2018年底為1兆943億元、2019年底則達1兆1,631億元。

金管會綜合規劃處官員指出，金管會自2017年起就力推「綠色金融行動方案1.0」，內容涵蓋授信、投資、資本市場籌資、人才培育、促進綠色金融商品或服務深化發展、資訊揭露、推廣綠色永續理念等七大面向，成果相當豐碩，除了對綠能產業放款大幅增加之外，綠色債債券方面，截至2020年5月8日止，發行41檔共1,111億元，發行人含括國營事業、國銀、外銀、國內民營實體產業、國外實體產業公司（離岸風電）多元化發展。

金管會主委黃天牧在2020年5月上任後，也宣示繼續推動「綠色金融行動方案2.0」，該方案期程計畫約2年半，實施至2022年底，草案初稿已擬好，金管會近期會邀集相關局處作討論，預估8月底可定案發布。

(工商 )