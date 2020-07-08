嘻哈歌手熊仔、BCW、艾文（IVAN）及Spark將一同參加9月6日於台北華山Legacy舉辦「Hip Hop 恁爸等你」演唱會。近來台灣疫情解封，他們首度同台嗨唱，熊仔表示，前陣子因疫情想必大家在家應該是悶壞，希望透過這場演唱會將積怨已久的能量一次釋放，粉絲也能把能量一次報復性在4位歌手身上。

熊仔先前因疫情期間較少演出，「在家也積怨很久，做了一些東西，到時候看看演唱會上會激出什麼怨來」，他與歌迷相約當天不見不散，至於演唱會內容，熊仔賣關子說：「到來了就知道保證精彩，先講就沒新鮮感。」

BCW則坦言現在的疫情還是感到擔心，「希望所有歌迷朋友們都能健康平安，疫情趕快完全退散，大家才能順利參加派對」，而年僅20歲的新生代嘻哈歌手Spark，首度參與嘻哈演唱會，他很期待與喜歡、敬佩的饒舌前輩們同台，心情既緊張又興奮，預告演唱會上除了會帶來自己的創作之外，還會有跟其它嘻哈歌手有合作。此外，「Hip Hop 恁爸等你」演唱會門票將於7月13日中午12點於寬宏售票系統開賣。

BCW期望開唱順利舉行。（寬宏藝術提供）

(中時 )