田馥甄近來受邀客家雜誌《靛花》創刊號訪問，身為客家人的她，打趣形容自己出道近19年來，好像吃苦buffet（吃到飽），「我就是苦行僧體質，想說是不是因為我是客家人，剛好有『硬頸』的精神、很能吃苦，結果召喚了一種宇宙的能量，一直發射這種苦難給我。」

她從小新竹客庄成長，分享客家人把麻油雞稱為「雞酒」，她小時候其實不太懂得欣賞雞酒，但長大之後，一吃就覺得太美味了，直呼：「我媽煮的是全世界最好吃的、米其林等級的，就連身邊喜歡吃麻油雞的朋友，都覺得很好吃。」

田馥甄大讚媽媽在料理前，會很認真的去挑選肉，媽媽在傳統市場有認識的肉攤，都會先打電話去訂要使用雞的品種，「麻油也有差，有習慣使用的麻油品牌。只要知道我要回新竹，我媽就會問這次要不要幫妳煮一鍋」，她憶起以前坐高鐵北上，都是直接提著鍋子搭車，無論如何也要扛上雞酒到台北。

(中時 )