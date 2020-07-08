隨著台灣疫情趨緩、暑假來臨，民眾因為安心旅遊補助折扣及振興三倍券的誘因，規畫「報復性」旅遊藉此紓緩身心，東南旅行社於 7月17日至20日台北國際旅展期間，推出買3000元送300元，現場特定商品享補助旅遊的折扣價，使用振興三倍券購買商品，滿3000元再送限量寵愛包。

喜歡輕鬆出遊、想不費心力享受假期的民眾，會趁著旅展期間購買住宿券，東南旅行社於台北夏季旅展期間，依照旅客不同的消費需求推出3大優惠方案：【使用振興券享0元優惠】、【離島旅遊專門家】、【旅展限定一日遊-買一送一】。

東南旅行社表示，現階段最熱門的就是花東、離島套裝行程，除了暑假檔期，有不少企業的員工旅遊、家族旅遊，選擇在今年9月至10月的假日及平日時段出團，銷售熱度持續上升。

以【使用振興券享0元優惠】方案來說，金門網紅景點太湖漂浮斑馬線、沙美摩洛哥、迷你張家界，原價6300元、享旅展價3000元起，台灣本島的熱門旅行景點，如：嘉義阿里山賓館住宿、熱血台東熱氣球二日遊2人同行、台北—台南和台北—高雄的高鐵票來回票加限定住宿一晚，旅展價通通3000元起

想體驗偽出國的遊客，可參考【離島旅遊專門家】，如：金門五星級的省錢行程入住昇恆昌金湖飯店3日，原價1萬零600元，旅展價6990元起，以及最熱門的澎湖花火節，包機行程—七美浪漫雙心石滬、金沙灘水上活動，海洋牧場、藍洞三日遊，旅展價9800元起。

旅展期間，東南旅行社還推出【旅展限定一日遊-買一送一】，基隆正濱彩色屋感受五漁村繽紛色彩、滿月圓原始山林的芬多精洗禮的1日遊行程，原價900元旅展買一送一。

(中時 )