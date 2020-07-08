1名越南妹日前被基隆市警察局以「釣魚」逮捕，員警將此援交妹逮捕歸案偵訊後，立即在此越南妹的手機，接到數通來客電話表示，要與她相約共度春宵。數小時過後，員警電話接到手軟，乾脆直接每通電話來時，都回覆「她已經被抓了」。

警方從某約客網站發現，有1名女子身材姣好皮膚雪白，令許多來客紛紛指名要他，而且也得知她總是穿著顯露，令不少男人垂延三尺。員警獲得線報後，在昨日透過網搜，果然尋獲到此名女子，還可以看到此名女子的狀態內容寫著，只要給我一個機會，一定讓您滿足，此番話語讓許多男性心動不已。員警利用釣魚方式，喬裝客人與越南妹相約，果然如期約到她，趁著越南妹將員警帶進屋內，立即逮捕，並在房裡搜到許多保險套等用品。

警方將越南妹與搜獲證物帶回偵訊，卻發現越南妹的手機響個不停，員警將手機接了起來，竟聽到可以跟妳約嗎？立即得到員警回應，越南妹已不提供服務了！數小時過去，派出所內還是來電不斷，讓員警大嘆真的是電話接到手軟，隨後將越南妹依社會秩序維護發移送法辦。

(中時電子報)