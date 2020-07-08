後疫情時代台灣最好的機會來了！2020台灣醫療服務成為全球矚目焦點，全球華人及全球台商皆以此為榮，更讓醫療水平名揚全球、居世界前三的台灣 - 儼然成為行銷全球的最佳品牌，這樣的形象快速帶動台灣大健康產業站上全球頂峰。為此「台灣大健康產業聯盟協會」在各界呼喚期盼之下正式組成聯合艦隊，期盼成為引領台灣大健康產業風向標的十年發展關鍵。

以推動台灣政策「醫療走出去，顧客走進來」為主軸，「台灣大健康產業聯盟協會」由王國安理事長以30多年投入全球連鎖、經貿發展、產業再造的重要經驗，攜手聚力台灣新光醫院、花蓮慈濟醫院、彰濱秀傳、高雄榮總等30多家醫療機構、10多家生技細胞上市企業、超過200位企業家，組成一支強而有力的西進、南向、全球大健康產業布局聯合巨艦，領航下一個兆元級巨大醫療市場，以醫療品牌的優勢為基底，立足台灣版圖、展獲全球市場。

台灣大健康產業聯盟協會業攜手聚力台灣新光醫院、花蓮慈濟醫院、彰濱秀傳、高雄榮總等30多家醫療機構、10多家生技細胞上市企業、超過200位企業家，組成一支強而有力的西進、南向、全球大健康產業布局。

舉例來說每年大陸有超過100萬人尋求境外就醫、6000億人民幣市場產值，大陸患者正積極尋求境外醫療新選擇，加上兩岸同文同種、語言相通，地理位置又相當接近等眾多利多下，未來市場商機前景遠大。

據統計，目前在大陸台商超過百萬人，東南亞及其它地方台商企業更快速成長，若能聚力連結當地人文及產業資源為基礎，加以台灣高水平醫療為號召，拓展自身業務推廣範疇及市場合作全球化版圖，將能擴大吸引對醫療有高度需求興趣的企業家來台灣就醫，成功開創台灣國際醫療巨大藍海機遇。

(旺報 )