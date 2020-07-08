秦昊在大陸懸疑神劇《隱秘的角落》飾演殺人犯張東昇深入人心，給不少觀眾留下了心理陰影，這回他和李沁主演史詩古裝愛情劇《錦繡南歌》，戲裡一改形象，撩李沁展開溫柔面，秦昊直言：「以往都是和男神發糖，或跟罪犯過招，這是第一次和女生從頭到尾談這麼甜的戀愛」，也讓網友笑喊：「伊能靜變檸檬」。

秦昊飾演劉義康，李沁則詮釋英姿颯爽俠女沈驪歌，兩人因有共同敵人戚跡，兩人為查案與報仇多次相遇共患難，因此日久生情好感加溫。秦昊先是拔頭簪，要李沁感謝自己相救、幫她擦汗撥髮撐傘、擔心著涼幫她穿披風，發糖情節讓秦昊笑說：「很多都跟李沁老師學，因為很少拍古裝戲，又不曾有這麼多甜蜜戲」李沁也爆料：「常請昊哥能不能稍微溫柔一點，因為昊哥把我的臉一抱，整個額頭的底妝都搓掉了」秦昊則笑回：「我願意給粉底錢或幫忙買粉底。」

李沁也別於過往柔弱內斂風格，一場李沁保護秦昊的戲，劇情安排襲他胸，讓她氣笑自己：「我真的是拿錯劇本，怎麼這麼爺們呀」李沁認親後遭妹妹多次心機陷害，讓她忍無可忍，狠打巴掌「三番四次針對我，你以為我的忍耐是沒有限度的嗎」，見妹妹依然執迷不悟，李沁落下「讓你陪葬」狠話，霸氣模樣深中人心，更開自己玩笑「我這麼霸氣根本是李大哥，妹妹要小心點」。《錦繡南歌》每週三至週五晚上八點，愛奇藝台灣站全網獨播。

秦昊爆和李沁學浪漫，被反虧要溫柔點。（愛奇藝台灣站提供）

秦昊開撩李沁對她展開溫柔面。（愛奇藝台灣站提供）

秦昊為李沁撐傘。（愛奇藝台灣站提供）

秦昊為李沁日久生情。（愛奇藝台灣站提供）

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