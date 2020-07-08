台北科技大學方程式賽車隊7日舉辦Taipei Tech Racing紀念展暨新技術發表會，研發團隊師生展示第5代最新電動車款。（范揚光攝）

台北科技大學方程式賽車隊7日起至12日止舉辦「Taipei Tech Racing紀念展暨新技術發表會」，由團隊親手打造的第5代全新電動車亮相，最新車款不止更穩定、更安全，著重在動力系統、空力套件的突破，製作出更加穩定的動力系統，以及優異的空力套件，讓賽車在賽道奔馳時，可以有更好的表現。

北科大方程式賽車隊已邁入第6年的歷史，回顧過往，團隊成立於2014年，由車輛工程系大學生、碩士生組成，為全國第二組大專生組成的台灣FSAE車隊。第一代賽車Project One到TTR 4，主力研發車輛為汽油賽車，透過目前已較為成熟的引擎技術作為動力來源，使賽車能夠更穩定的發展。TTR 4賽季，更將挑戰製作隊史首台電動賽車，朝向環保以及未來重點發展的領域研發。

北科大方程式賽車隊長鄭博元說，今年因為COVID – 19疫情席捲全球，讓我們原本規畫的計畫完全被打亂，在進行賽車的加工、組裝時，因為各國工廠陸續停擺，造成許多零件無法在原預計的日期抵達台灣，使我們的組裝時程被延後，也有一些零件購買不到，導致有些系統需要進行重新設計，進行了許多次的調整，才完成這次的賽車。

鄭博元強調，能夠在這次COVID – 19的襲擊下，順利的進行車隊的運作，是因為北科大研發處、產學合作處、機電學院、車輛系的支持，以及許多廠商，如YAMAHA的資金協助、富專鋼鐵的專業雷切、板金品的加工、貿澤電子的電子零件提供，和眾多支持我們的贊助商幫忙，才能完成我們的夢想。團隊也即將在明年參加日本汽車工程協會(JSAE)所舉辦的FSAE賽事。

鄭博元並指出，到了今年TTR 5賽季，將TTR 5賽季劃分為兩個階段，第一階段將承接上一代的知識、經驗，持續精進動力系統的技術，於2020年研發最新的動力系統、空力套件，並裝置於TTR 4 – EV01底盤優先進行測試、調校。第二階段於2021年研發最新的TTR 5 – EV02之底盤系統，讓TTR 5 – EV02擁有更穩定、安全的優勢，在2021 FSAE JAPAN賽場上奔馳出更好的成績。

北科大機電學院院長張合說，車隊打造的第5代全新車款是電動車，新車的打造也配合世界節能減碳潮流，現在包含歐美各國與大陸都大力推行電動車，而學生所組成的賽車隊，都是親手設計與研發，團隊橫跨設計學院、工程學院、機電學院與電資學院，領域多元，希望今年疫情結束後，明年都能順利前往日本參加比賽，呈現新車技術。

北科大機電學院副院長陳志鏗則表示，學生參加賽車隊，好比是投入一個長達一到兩年的研究專題，透過團隊成員的分工，不只在技術上能提升，還得自己與校外廠商募款，這對適應社會來說，是一個非常好的訓練，更有助於求職。

(旺報 )