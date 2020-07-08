女團勵齊女孩（L.C.G.）8日受邀擔任紅心字會向陽公益大使，宣導扶助弱勢兒童「暑假有人陪、營養愛加倍、安全暑假沒煩惱」，F.I.R.的團員阿沁身為L.C.G.勵齊女孩音樂總監，也是紅心字會長期捐助人，也特地到場支持響應公益，「我自己也是個爸爸，所以只要孩子有需要幫忙的地方，我一定不會缺席。」

阿沁向來時常鼓勵勵齊女孩的團員，不只關切她們的工作要練唱、跳舞的時間，更會擔心她們忙練習到沒空吃飯，他有時也會大方請團員一起聚餐，讓女孩們備感貼心。

而阿沁和老婆花花結婚6年，育有2女，感情甜蜜。身為人父的他表示自從有女兒後，想起自己小時侯的暑假都被功課塞滿，現家長都希望小孩的人生能豐富一點，花花也會希望以前小時侯沒有實現的事，可以在女兒身上實現，因此安排女兒參加芭蕾舞蹈課等，但阿沁自認是自由派，希望能用心陪伴小孩，因此在家時間不太用手機，他開心說：「3歲的女兒已經會解鎖我的手機看巧虎。」

(中時 )