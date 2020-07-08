交通部長林佳龍2日在「5G智慧城市場域交通科技新紀元」國際研討會表示，5G進入商轉，交通部將投入新台幣逾42億元，發展智慧運輸。行政院會明擬通過交通部的「智慧運輸系統發展建設計畫」，讓規劃落實執行。

交通部明將在行政院會報告2021年起推出的第二期「智慧運輸系統發展建設計畫(2021至2024年)」，其中將挹注42.87億升級運輸服務、帶動交通產業生機。

交通部表示，新一期計畫因應5G時代來臨，致力將智慧交通數據技術與服務就定位，不僅著重發展國家核心路網數位基礎建設，並導入跨運具整合、迎接運具共享趨勢；同時與世界智慧交通新科技無縫接軌，將人工智慧結合交通應用，更打造創新交通科技實驗場域、作為科技與交通服務創新的搖籃。對於偏鄉與弱勢使用者，新一期計畫將成功服務模式擴散加乘，使更多民眾受惠。

交通部說，2021年起將推出的第二期「智慧運輸系統發展建設計畫(2021至2024年)」，期經由政策創新引導產業發展、透過智慧運輸科技改變未來民眾交通移動力；緊接著今年 5G元年之後，台灣本土產業將帶動前所未見的交通革新，除使交通安全、效率與人本再進化外，也擴大整合我國資通訊產業加入智慧運輸生態系，帶領傳統產業成長升級，提供交通需求的解決方案，形成智慧交通垂直產業生態鏈，逐步邁向國際市場。

(中時 )