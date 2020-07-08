私菸案近年來日趨嚴重，因稅務調漲，香菸售價提高，私菸誘因也漸大。去年全台共查獲了2310萬包，其中桃園佔了193萬包，是最近幾年查獲量最高的一年。桃園市長鄭文燦表示，去年提高了檢舉獎金分配比例，呼籲民眾一同拒絕私菸。

桃園市長鄭文燦說，倘若在夜市、檳榔攤或其他私人販售通路購買香菸，非法菸品容易造成健康的危害。菸捐及稅捐是政府部門相當重要的財政收入來源，菸品稅收運用於補助全民健康保險、長照服務、反菸健康宣導等，對於提升國人健康品質具相當助益。

財政部賦稅署副署長李怡慧提到，由於香菸稅務調高，價格也隨時升高，市場誘因也會更擴大，政府部門必須努力堅守查緝工作。

北區國稅局長王綉忠指出，2017年以後，一包20支的香菸所要負擔的稅收共51.8元，若市面上購買到價格低於51.8元的，代表不是合法的香煙，合法的菸品煙盒上都會有危害健康的警語，還有尼古丁的成分。

2017年提高菸稅時，政府要求在菸盒上標示「N51.8」、「T51.8」或「NT51.8」，如果標示不夠完整，很有可能是私菸，呼籲民眾注意健康，私菸品質必定堪慮，掌握菸品三不原則「不用、不選、不買」，不用來路不明、不選標示不全及不買低價劣質的菸。

(中時 )