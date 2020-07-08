台灣大健康產業聯盟協會8日舉辦「疫後商機-台灣國際醫療、醫療輸出、細胞產業全球商機合作論壇」，聚焦投入探討國際醫療、醫療輸出、細胞產業、台灣市場醫療服務升級等4大核心商機，連結全球華人、全球台商的在地資源，加速拓展西進、南向、全球華人海外醫療市場合作發展機遇。

目前聯盟已與10多家生技細胞上市企業，推進技術授權、整廠輸出的各地代理商、經銷商、各地台商高度諮詢的合作領域。而台灣已是全球醫療及細胞產業發展的領頭羊之一，為發揮艦隊綜效、再創醫療服務升級時代，台灣大健康產業聯合艦隊同時整合台灣本地醫療服務升級體系、細胞產業、預防醫學、智能醫療、醫材輔具、養老服務、醫事人才體系、健康管理體系形成完整的產業供應鏈。

此外，台灣20年幹細胞研究與應用成果具世界領先優勢，且正式於通過特管法可針對幹細胞治療技術轉化應用，廣泛商用價值可期。

(旺報 )