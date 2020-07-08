國立故宮博物院(北部院區)即日起推出「Class of 2020 我在故宮」畢業紀念紙相框贈禮活動，免費贈送應屆畢業生2020年限定款紙相框一份，共分「友誼長存」、「前程似錦」及「魚躍龍門」三款，送完為止。

2020年應屆畢業生只要前往一樓服務台出示畢業相關證明照片，如畢業證書、畢業照等，並在自己的臉書或IG頁面打卡， Hashtag ＃Classof2020我在故宮，符合此兩項條件者即可兌換一份畢業生紀念相框。

故宮表示，許多國人與「故宮」的連結，往往來自於學生時期的畢旅經驗，那一張張在廣場上所攝下的大合照，在人生行旅中留下足跡，誌記學生生涯經典的一刻。2020上半年因疫情影響，許多學生的畢業之旅隨之取消，隨著國內疫情消緩、國旅復甦，故宮特別訂製2020年限定款紀念紙相框贈予應屆畢業生，致上祝福之外，也歡迎畢業生暑假期間走訪故宮，進行一場畢業微旅行。

(旺報 )