中華電信學院8日宣布與佐臻攜手合作布局5G+AR智慧眼鏡，雙方將在產品、培訓業務展開深度合作，中華電信優先取得佐臻最新發表的慧眼（J-Reality）系列智慧眼鏡銷售權，以及最新慧眼系列智慧眼鏡開發平台。

另外，雙方將共同推動「AR共創平台」加速器計畫，在台灣針對有興趣開發AR應用的企業、學校、政府單位，提供最新的智慧眼鏡開發套以及相關的開發課程，協助開發人員快速發展應用，打通開發AR智慧眼鏡應用時所遭遇的各項難關。

中華電信學院院長簡志誠指出，為拓展5G應用與垂直產業商機，中華電信學院將扮演產官學研交流平台角色，建構成為5G應用的培訓、試驗及垂直產業展示場域，至於與佐臻結盟，則確定攜共同布局5G+AR智慧眼鏡應用、AR共創平台服務及人才培育。

佐臻也在8日發表全台首款AR智慧眼鏡，採用高通晶片，過去，佐臻在AR智慧眼鏡扮演代工角色，這次從幕後走到幕前，未來AR智慧眼境將廣泛應用在智慧醫療、智慧導覽、智慧製造、智慧會展等領域。

中華電信強調，5G正激發各項創新應用蓬勃發展，中華電信將全力推動5G+AR產業數位轉型升級，開拓更多前瞻AR應用數位商機與AR共創平台服務，包括在智慧製造、智慧醫療、智慧交通、智慧城市、智慧展演、智慧農業、人工智慧、物聯網、大數據、資訊安全應用，強化夥伴生態圈，並加速推動發展各項垂直領域的5G創新服務及嶄新的商業模式，開拓前瞻AR應用就是其中一個重要項目。

(工商 )