2020年上半年全球金融資產在新冠肺疫情延燒下走勢震盪，展望下半年，中信銀行表示，下半年金融市場取決於三個變數，一、疫情走向是否對基本面構成干擾；二、美國總統大選前的美中衝突是否更加激化；三、美國總統大選的不確定性對市場造成的干擾。中信銀行建議第三季資產配置採45／55股債佈局，以抗股債市場波動，同時兼具孳息效果。

今年以來金融市場藉由政府政策力量熬過經濟最嚴峻時刻，今年6月美國、歐洲央行會議後，官員普遍預期低利率環境將延續至2022年，並暗示將有進一步寬鬆政策可能，再加上全球各國央行及政府持續進行大規模寬鬆政策挹注流動性，中信銀行預估，美元、歐元與日幣三大主要國家貨幣及財政政策總規模逾12兆美元，可望為金融市場注入資金強心針。

進入下半年，金融市場變數有三，一、疫情走向是否對基本面構成干擾？中信銀行研判，隨著藥物與疫苗陸續研發，各國也已建構一定程度的防疫體系與政策支撐，故全球復工復產進程不會中斷，經濟U型復甦將會持續。

二、中美衝突在今年11月美國總統大選前是否更加激化？中信銀行認為，大選前美中衝突的發生應是情勢所趨，大選後無論誰當選，美中對抗的趨勢也難以逆轉，只在於手段差異。

三、美國總統大選的不確定性是否對市場造成干擾？中信銀行認為，在今年4月8日極左派的桑德斯（Bernie Sanders）退選後，早已讓市場對美國總統大選做出極端避險的必要性降低，故即使接近美國總統大選之日（11月3日）金融市場可能有所波動，但應該不至於造成金融巨震。

展望下半年，信心數據、貿易數據已出現回升跡象，惟景氣U型復甦下，企業獲利改善跟不上資金推升的資產價格，伴隨而來的是基本面不夠扎實與本益比過度昂貴後的高頻波動。

中信銀行建議，現階段資產配置應以多元配置為主，資產配置重心採45／55股債佈局，股市方面可著重科技與通訊服務類股及科技佔比高的美股、新興亞洲股，債市方面，考量低利環境資金尋求安全收益需求，操作策略建議兼具息收與波動策略為主，以均衡配置投資等級債、新興市場美元主權債與亞洲投資級債為主軸，同時依照客戶風險承受度差異調整風險性資產比重。

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