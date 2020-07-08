台中市府勞工局向在地勞工團體招募，邀請台中市六大總工會職人店家，加入購物節優惠合作店家。（盧金足攝）

看好台中購物節龐大商機，勞工局向勞工團體招募，邀請所轄六大總工會的職人店家加入購物節優惠合作店家，副市長黃國榮8日表示，工會職人分屬各行各業、商品服務包羅萬象，共有近400家工會職人店家力挺台中購物節。

勞工局發起「五好六大總工會、七月八月來消費」，台中直轄市中餐服務人員職業工會、台中市外燴人員職業工會、大台中美髮美容技術指導員職業工會、台中市飾品加工職業工會推薦的工會職人設攤。

中華民國外燴服務人員全國總工會理事長林曾文財進行精湛「鵝肉去骨功夫秀」表演秀，黃國榮聞香大啖鮮嫩鵝肉、美味米糕及海鮮沙拉等優惠店家美食，還體驗男士理髮，為活動全力宣傳，也感謝台中市六大總工會號召所屬近400家會員店家相挺2020台中購物節。

黃國榮化身購物節超級銷售員，購物節期間登錄發票滿500元就可參加抽獎，到優惠合作店家消費，累計金額3倍計，等於只要消費167元，就可獲得1次抽獎機會，期間共有841次抽獎機會，最大獎是總價近千萬的蛋黃區小豪宅。

勞工局長吳威志說，市府輔導的六大總工會、摘星青年、庇護工場及視障按摩都加入台中購物節優惠合作店家，食衣住行育樂樣樣都有，民眾多消費就有更多中獎機會，特別製作《勞工局推薦優惠店家手冊》，列有各店家及購物節活動說明與抽獎機制。

(中時 )