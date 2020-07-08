昨（7）日下午4時許，新北市板橋區1名14歲國一男學生下課路過重慶路公車站，與2名少年眼神交會，少年向國一生嗆「看三小」，並尾隨到附近公園打傷國一生頭部。

事後警方接獲家長報案，經調閱監視器，查出動手傷人少年身分，今傳喚打人的15歲林姓少年到案，另已通知17歲羅姓少年到案說明。林姓少年坦承動手，全案將依傷害罪嫌函送少年法庭審理。

由於國一生家長在臉書PO文，指孩子在路上遭隨機攻擊。警方對此澄清，打人少年係誤以為國一生在瞪人，才動手打人，並非隨機攻擊事件，請民眾勿需惶恐。

(中時 )