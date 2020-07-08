國一生放學被打傷 警傳涉案少年到案 20:022020/07/08 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2名少年尾隨國一生到附近公園。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 昨（7）日下午4時許，新北市板橋區1名14歲國一男學生下課路過重慶路公車站，與2名少年眼神交會，少年向國一生嗆「看三小」，並尾隨到附近公園打傷國一生頭部。 事後警方接獲家長報案，經調閱監視器，查出動手傷人少年身分，今傳喚打人的15歲林姓少年到案，另已通知17歲羅姓少年到案說明。林姓少年坦承動手，全案將依傷害罪嫌函送少年法庭審理。 由於國一生家長在臉書PO文，指孩子在路上遭隨機攻擊。警方對此澄清，打人少年係誤以為國一生在瞪人，才動手打人，並非隨機攻擊事件，請民眾勿需惶恐。 (中時 ) #少年 #國一 #隨機 #攻擊 #家長 也許您會感興趣 社會熱門新聞 就是他？全程護駕露黑森林假coser女 黑衣男身分曝光 - 社會 冷血幼兒園2／才3歲！男童竟勒頸挾持女童 囚監視器死角施暴 - 社會 兒喊3次「我媽沒上車！」司機不停理由 新店媽媽怒：該死的！ - 社會 太魯閣落石砸死日籍車手 跨海爭國賠落空 敗在「2字」 - 社會 清寒父籌錢買手機送女兒 她見非智慧型怒摔 父難過輕生 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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