朴敏貞身材臉蛋一流。(取自朴敏貞IG)

朴敏貞與哥哥兄妹感情超好。(取自朴敏貞IG)

日網友對朴敏貞豐滿好身材讚嘆不已。(取自朴敏貞IG)

美女人人都愛看，連日本人也不例外。一位日本網友日前就在論壇上PO出一組美女照，表示照片中的女主角據說是「韓國最H的妹子」，火辣身材更是讓日網友也看傻眼，直呼下半身驚人！

這位據說是韓國最H的妹子的辣照，經網友分享在日本論壇火速引發熱議，女主角天使臉蛋加上爆乳魔鬼身材更是讓日網友也認同，直呼真的太H了，紛紛留言讚嘆「比起瘦的身材，這種下半身豐滿的身材更h」、「絕對是個會幫男友做飯做家事的好女孩」、「身材真好」、「能來鶯谷的風俗店嗎 我絕對每天點她」。

其實這位韓國正妹以前就曾登上台灣新聞版面，她就是25歲直播平台AfreecaTV直播主朴敏貞（박민정）。她過去曾與親哥哥一同開直播，卻因為身穿爆乳女僕裝太火辣，讓哥哥全程尷尬保持距離，最後嫌棄說：「真的讓人受不了，我要吐了」隨即離開現場，有趣兄妹互動令人印象深刻。

(中時電子報)