台中市長盧秀燕上任推動陽光政治，8日在主持廉政會報時表示，廉能是基本價值，市府將合作備忘錄上網、市政會議全程直播，貫徹操守廉潔、傾聽民意、透明治理、簡政便民，推動廉能透明獎，「敢報名就代表有信心！」

盧秀燕強調，政風治理賞罰有分，貪贓枉法者應繩之以法、絕不寬貸，表現好的公務員或單位予以拔擢獎勵。今年「廉能透明獎」有90多件報名，藉獎項深化市府廉能作業。

她說，競選市長時的主軸，就是「陽光、空氣、水」，陽光就是陽光政治，建立廉能政治，市府將所有與國內外、公部門或私人所簽訂MOU全部上網公開，接受民眾檢視，沒有祕密文件。

此外，市府將最高決策會議「市政會議」全程直播，讓市民、外界看到市府任何預算、法案或重大政策的決策過程。

政風處及民政局針對「廉能透明向前行」及「台中市殯葬e化精進作為」專題報告，鼓勵各機關推動創新且具e化、透明化措施。

為提升市府施政品質，提出「推動成立台中市巨蛋體育館新建工程重大採購廉政平台」、「辦理2020台中公安聯合稽查與複查作業策進研討會」及「強化市府各機關資通安全及公務機密維護」等3項提案，凝聚透明治理及廉潔文化共識。

(中時 )