台中市近來發生多起火災，民進黨議員8日抨擊，竟然連灌空氣瓶的「固定式空氣壓縮灌充機」多台損壞未修，造成不少分隊基層弟兄，要遠赴其他分隊找堪用空壓機進行打氣；消防局表示，今年已編列200萬元預算，檢測維護空氣壓縮機、空氣呼吸器等相關裝備器材。

市議員賴佳微、江肇國指出，「消防空氣壓縮灌充機」妥善，不但會影響到救災，還會影響到日常訓練的品質，連最基本的消防器材連用都不能用，危及性命的設備不優先改善

，令人憂心打火兄弟的安全。

賴佳微表示，有消防弟兄抱怨「固定式空氣壓縮機」損壞後，需到幾公里外的分隊打氣，甚至有大隊底下的所有分隊灌充機都損壞的情形，質疑市府編列消防器材修繕預算是否不足，使得消防弟兄必須拮据的到處前往共用其他分隊還完好的灌充機。

江肇國強調，消防弟兄平時在訓練以及實際在救災時，都需使用空氣瓶來呼吸新鮮的空氣，在火災現場會有器材車，火災現場車充的速度較慢，當場灌氣容易與當時燃燒後產生混雜空氣混合，影響到消防弟兄呼吸換氣的品質。

對此，消防局表示，市府每年均固定編列維護預算，109年度編列200萬元預算，檢測維護空氣壓縮機、空氣呼吸器等相關裝備器材，消防外勤各大隊、分隊如遇器材故障，均可循行政程序陳報維修，確保器材正常使用。

針對火災救災現場空氣瓶使用問題，消防局說明，除有器材車、空壓車等相關救災車輛可提供現場空氣瓶灌充使用，針對大型火災現場搶救，各轄區大隊均設置氣瓶車，以利集中各大隊備用氣瓶，當災害現場需要時，消防局救災救護指揮中心會直接調派已填充完畢的氣瓶並載送至現場，不用再於現場灌充，提升現場救災效能。

(中時 )