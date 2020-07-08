以「孔雀舞」聞名、被封為「孔雀女王」的61歲大陸女星楊麗萍，曾在李亞鵬、周迅版本的《射鵰英雄傳》演出「梅超風」一角，不只有演員身分，更是大陸國寶級舞蹈家，近日有她私下跳舞的影片曝光，不科學狀態讓大家看了驚呼「這21歲吧」。

影片中，楊麗萍穿著橘色T恤和短褲，搭配棒球帽，跳起舞來相當靈活，看來十分年輕有活力，尤其身材纖細、體態輕盈，根本看不出已是花甲之年，引大批網友讚嘆連連「61？？？我一直以為她40多」、「說是20我也信」、「我21歲都沒有人家的狀態」、「61歲，這身材這狀態這顏值，整個娛樂圈找不出第二個」，「61歲的楊麗萍」甚至登上熱搜掀起討論。

楊麗萍狀態驚人，完全看不出已經61歲。（圖／翻攝自微博）

事實上，楊麗萍日前在網上分享生活時，竟有網友留言「一個女人最大的失敗是沒一個兒女，所謂活出了自己都是矇人的」，該評論的按讚數還超過1.2萬，而楊麗萍事後就親自回應：「只要自己過得好，沒有傷害其他人，就可以。」並指出：「一隻小螞蟻也是我的孩子，我的舞蹈作品也是我的女兒。」

(中時電子報)