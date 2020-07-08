身兼民進黨黨主席的蔡英文總統，就任後號召「辣台派集合！520入黨行動上線」，民進黨台中市黨部主委李天生8日表示，5至6月底，計有2178人申請入黨；國民黨台中市黨部副主委顏文正說，目前黨員共3萬多人，將爭取更多年輕人支持。

李天生強調，繼續爭取更多社會力量加入陣營，蔡英文上任後交付三項任務，都是要持續吸引更多年輕人加入，用行動改變台灣。

「在短短10天內全國線上申請，就突破2000人」，李天生說，經市黨部努力宣傳，5至6月底申請達到2178人，入黨人選多數為年輕朋友，由網路自主加入，顯示民進黨理念獲得年輕一輩的認同和支持。

李天生指出，台中市民進黨員共2萬5420人，其中終身黨員132人，依統計黨員年齡結構有些偏高，將持續和社會對話，擴大栽培年輕世代的優秀人才，提供年輕世代機會。

對綠營黨員招兵買馬，國民黨除之前「韓流」風行時，出現一陣入黨熱潮，近來加入國民黨較少，顏文正說，目前台中市黨部共3萬多名黨員，會繼續對年輕人宣傳。

國民黨台中市黨部新上任3名7年級年輕團隊，發言人涂力旋為豐原區社皮里長、台中最年輕黨代表張東玄，父親是台中市前議長張清堂，加上科技專長許育璿，攜手為藍軍邁向數位化、年輕化大改造。

(中時 )