接棒第9屆台灣行動菩薩助學協會理事長的勝群金屬董事長陳武華，熱心投入公益事業，該協會目前有7300多名會員，發願號召更多人來當「小菩薩」，盼擴大1萬名會員，身為中部鋁門窗龍頭大廠，鋼鐵人有溫暖慈悲心。

「事業現在要做的志業，是把金字塔頂端顛倒過來，變成一座行善平台！」陳武華身體力行善的循環，一磚一瓦親自監工打造的勝群多功能展覽會館實現夢想。

陳武華規畫的勝群多功能會館，提供共享辦公室、咖啡廳

、藝廊，希望藝術家來駐點，畫出「愛台灣」的作品，公益平台多功能會館不只可當會議地點，更是一座親民的美術館

。

基地多年前本來要蓋大樓賣掉，但工廠舊址就是他的起家厝，陳武華說，「賣厝一間一間賣，就像刮下自己身上一塊一塊的肉，捨不得啊！」最後決定興建開放使用的會館。

他從個人影響家人，帶著同事和朋友，一個拉一個站在這個平台，發揮社會向上和向善的力量，接棒台灣行動菩薩助學協會理事長，助學助養學生超過1萬人次。

助學、課後輔導、發願成才等專案，平均一年須花費1300萬至1500萬不等的費用，雖然景氣低迷，他強調，會與理監事團隊討論更有效率提升捐款方式，讓孩子不要失去教育機會。

(中時 )