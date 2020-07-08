周興哲與經紀人一起客串演出，被導演誇演得好。（三立提供）

唐禹哲新系中體驗搬家工人，遇到豆花妹。（三立提供）

三立新八點華劇《我的青春沒在怕》將於15日首播，6年沒在台灣拍戲的唐禹哲除了飾演男主角高天碩，還有另一個身份是作家「十頁」，劇中他為了深入寫作，經常去體驗搬家工人、計程車司機、黑道企業實習等不同身份和職業，而他的一日計程車體驗，竟是載到來客串的歌手周興哲！

兩人對戲時從照後鏡中看來看去，周興哲笑說這是第一次跟自己經紀人一起客串演戲，沒想到經紀人的台詞比他還多。唐禹哲表示之前不認識周興哲，這次拍戲是第一次見面，他雖然台詞不多，但感覺很放鬆、很自然，很有演戲的天分。拍完這場戲後，導演興奮猛誇周興哲：「你不是唱歌的嗎？你怎麼會演戲？台詞都有背起來，演得還不錯，希望有機會可以再合作！」

唐禹哲表示，他從高中就開始在咖啡聽打工，大學時期則是在日式料理餐廳，那時由於老闆也是圈內人，因此經常會有藝人到店內用餐，老闆都會要他留在包廂裡照顧藝人，所以當時他就因為打工經常能見到很多知名藝人，那經驗現在回想起來都覺得很有趣，後來也是因為在日本料理店打工而被發掘開始拍戲。

除了餐廳打工外，唐禹哲大學時期就開始會去廣告試鏡，他記得人生第一次試鏡就上了，很順利拍了第一支廣告，他因此以為試鏡跟拍廣告很容易，還覺得自己一定會一帆風順，哪知後來整整一年東奔西跑試鏡了數十次，竟再也沒上過，才體會原來競爭有多大，因此更加珍惜每一次試鏡跟演出的機會。

(中時 )