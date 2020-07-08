財團法人中小企業信用保證基金（簡稱：信保基金）1974年7月9日成立至今46年，累積服務的保證戶超過145萬戶（含勞工紓困92.5萬戶），承保件數超過800萬件，協助取得融資金額逾20兆元，今年在嚴重的肺炎疫情衝擊下，以拚振興來歡喜迎周年慶，持續進行各項業務宣導及保戶關懷訪視。

信保基金表示，基於「政府給您靠、信保幫您保、銀行借您錢」的政策理念，全力配合政府各項紓困振興貸款措施，提供信用保證，如經濟部的防疫千億保、信保既有送保戶的大力普濟丸、中央銀行的小規保、交通部觀光局的振興觀光產業、民航局的航空產業、航港局的航運業者、勞動部的勞工紓困貸款、衛福部的醫療（事）機構、教育部的教育事業等，可說是無役不與。

信保基金指出，該基金秉持「簡單、快速、實在」核保原則，如「大力普濟丸」10個工作日核保融資金額破160億元，「小規保」開辦首日破百件，「勞工紓困貸款」24個工作日核保破80萬戶，更與交通部攜手合作，完成世界首件航空業紓困振興融資保證。

這些都可說是信保基金「超前部署」的成果。該基金說明，2019年推動「中小企業千億保專案」，將僅辦理稅籍登記者及小農、小漁納入保證對象，並開發「送保即時通」介接系統，以達送保即時不塞車。2020年辦理「中央銀行小規保」紓困融資保證時，藉由「全國農業金庫」及「合作金庫銀行」與信保基金共同合作，讓全國農漁會信用部，以及信用合作社均可運用信保機制，由原本42家簽約金融機構，3,400餘個營業單位，瞬間擴增至將近5,000個營業據點，充分落實普惠金融照顧基層的政策。

統計至7月8日止，信保基金「大力普濟丸」展延、分償或續約優惠保證措施及防疫千億保舊貸展延方案，已明顯紓緩還款壓力，減低疫情衝擊。配合政府各項紓困及振興貸款提供優惠保證，已協助逾15.3萬家企業及超過92.5萬名勞工，取得銀行低利貸款逾5,963億元，蓄積抗疫實力。

全球疫情仍在延燒，台灣則控制得宜，信保基金強調，全民攜手共度難關，該基金以拚振興歡喜迎週年慶，持續進行各項業務宣導及保戶關懷訪視。目前持續透過與各地工業區廠協會、廠聯會、工業會、商業會、中小企業協會、創新創業協會、工策會及榮指會等所成立的「即時通」群組，透過現代科技了解中小企業實際需求，讓中小企業能有即時接收訊息及反應問題的暢通管道，也讓政府及信保基金的資源能充分落實於普惠所有中小企業。

展望未來，信保基金認為，除全力辦理各項紓困與振興融資保證措施，協助企業及弱勢族群度過難關，化危機為轉機。並將秉持設立宗旨及使命，全力配合政府施政重點，積極辦理扶植新創與小微事業發展、投資臺灣、企業轉型升級、活絡地方經濟及協助廠商布局全球等信用保證業務。及持續推動信保關懷陪伴方案，以協助企業永續經營。提升個案審核效能及送保案件品質，以精進保證風險控管，期能有助營造優質的中小企業經營及發展環境。

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