陳立農全新首張個人專輯《格格不入》微電影MV兩部曲〈溫柔時空〉、〈卸妝卸裝〉正式上線，他先後與林依晨、邵雨薇兩位女神對戲，演出表現大方細膩，掌鏡的導演殷振豪也對陳立農讚不絕口，稱讚他稱職演出歌曲中主題「守護」和「遺憾」的情感。

〈溫柔時空〉描述的是經歷時光考驗、感受真心守護彼此的親情，MV中，林依晨和陳立農飾演親姐弟，雖然因父親擔任船務工作常年離家，必須在生活中互相扶持，卻也會激烈爭吵，直到父親過世，姐弟才體會到原來父親的愛存在於生活細節中，只是這份守護已難再追回。陳立農表示：「當初得知公司邀請林依晨要拍攝自己歌曲的MV非常興奮和緊張，但幸好開場戲就是比較激昂的(吵架)戲份，進入情緒之後很快就入戲了，真的很感謝依晨姐的帶領。」

陳立農透露，林依晨在拍攝時「3秒落淚」，驚人的演技讓他深受震撼，即使只是在一旁觀摩，也讓他深感收穫良多。他表示，這首歌曲很適合在夜深人靜的時候聆聽，「希望我的歌聲能夠撫慰每一個人守護的心。」

〈卸妝卸裝〉則由邵雨薇演出陳立農遺憾未告白暗戀對象，與邵雨薇對戲，陳立農直呼榮幸，他透露：「劇情中有許多想要表達自己、卻又望而卻步的過度謹慎，需要很細緻的情緒表達，很謝謝導演和雨薇姐給了我很大的演技想像空間。」陳立農為了完美演出細節，完全放開自我，就像專輯的歌名〈卸妝卸裝〉一樣，雖然有時好像害羞，但完成之後對自己的MV也很滿意。

陳立農新歌MV請來「零負評女神」林依晨力挺演出。（環球音樂提供）

陳立農在新歌MV中與邵雨薇對戲。（環球音樂提供）

陳立農正在籌備首張個人專輯《格格不入》的首唱會。（環球音樂提供）

(中時 )