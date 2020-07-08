《秘密花園》導演楊冠玉驟逝 7月12日一殯辦告別式 20:162020/07/08 中時 許政榆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 曾執導《我的秘密花園》等劇導演楊冠玉，4日中午疑因血糖過低昏迷休克而驟逝，享年57歲，家屬將於12日在台北市立第一殯儀館「慎終廳」舉行告別式，上午8時20分進行公祭儀式。 楊冠玉導演的靈堂已於今天下午4點半移靈至冬瓜行旅農安館（民權東路二段135巷30弄5號1樓），開放時間為每日上午9點至晚上8點。 (中時 ) #楊冠玉 #我的秘密花園 #楊冠玉告別式 也許您會感興趣 娛樂熱門新聞 敢路邊親吻阿翔「疑預謀爆料」？謝忻還原當下經過 - 娛樂 台灣10大女神排行出爐！林志玲、子瑜掉出榜外 冠軍是她 - 新聞 林凡領不到三倍券怨「為什麼要繳稅？」 行政院回應...她道歉了 - 娛樂 頂英國超狂學歷！返台成本土劇最美反派 林志玲是她救命恩人 - 娛樂 曾是最美瓊瑤女郎卻命運悲慘…28歲香消玉殞 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。