曾執導《我的秘密花園》等劇導演楊冠玉，4日中午疑因血糖過低昏迷休克而驟逝，享年57歲，家屬將於12日在台北市立第一殯儀館「慎終廳」舉行告別式，上午8時20分進行公祭儀式。

楊冠玉導演的靈堂已於今天下午4點半移靈至冬瓜行旅農安館（民權東路二段135巷30弄5號1樓），開放時間為每日上午9點至晚上8點。

(中時 )