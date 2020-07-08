李正皓。（圖／資料照片）

高雄市長補選將於8月15日投票，民進黨徵召前行政院副院長陳其邁，國民黨、民眾黨分別徵召市議員李眉蓁、吳益政參選。其中，李眉蓁、吳益政知名度遠不及陳其邁。名嘴李正皓發現，李眉蓁的網路聲量竟然和他差不多，並表示他再努力一點說不定就能參選高雄市長。

李正皓今(7日)在臉書上PO出一張照片，內容是政治人物網路聲量排名，其中排名在他前一位的，就是國民黨高雄市長參選人李眉蓁。李正皓還表示，「可惡！再努力一點就能選高雄市長了！」有趣的是，根據該照片內的網路溫度計網站的資料，可以發現6月23日李眉蓁確定被提名參與高雄市長補選時聲量突然暴增。

李眉蓁網路聲量變化。(取自網路)

網友們也留言回應，「就直接打出，漢賊不兩立的大旗！重回蔣經國路線聲量就更高了」「照片換現在的髮型應該會贏」；還有網友發現排名相近的人有前總統陳水扁，「阿扁還有16名喔」、「有贏總統，可以選總統了」。

(中時電子報)