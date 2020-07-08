「罷免王浩宇」粉專。

桃園市議員王浩宇目前面臨罷免運動，一舉一動都遭到罷王團體的密切關注，而王浩宇在7日於臉書上發布「疫情結束」的相關貼文，這行為恐怕已經違反防疫條例，遭到罷王團體痛批根本是「超時中」！

「罷免王浩宇」臉書粉專指出，王浩宇以其自行號稱「我是中壢人」粉專一個月數百萬流量，隨意宣布「疫情結束」的動作，嚴重影響台灣政府努力防疫的成果，尤其身為執政黨議員，民眾極有可能認為從他口中宣布之事項為政府官方文告。

該粉專表示，王浩宇先前於二月日本疫情興起之時，曾鼓吹台灣民眾赴日旅遊撿便宜，又發放宣稱防疫扇，卻無任何防疫功效的塑膠宣傳品誤導民眾。差點造成政府防疫破口，此次又「超時中」甚至領先全球，自行宣布疫情結束，屢次擾亂台灣防疫工作，甚至可能已經違法。

該粉專呼籲，中壢有此發言不經大腦的議員，不只讓中壢市民蒙羞，也危害台灣甚鉅！全民都應支持罷免王浩宇！

(中時電子報)