夏天到了，食物買回來不放冰箱就怕會壞掉。但真的什麼東西都塞進冰箱就沒事了嗎？

1.剛買回來的西瓜要馬上冰到冰箱？

○對 Ｘ錯

錯！放室溫抗氧化物含量較高。

根據美國農業部的研究，西瓜放在室溫下，營養素跟抗氧化劑含量反而較高。這項研究發現，當西瓜被採收下來、存放在室溫下，它的茄紅素上升40％，beta胡蘿蔔素濃度也增加近140％。

所以，西瓜買回家後先存放在室溫。一旦切開食用後，才要放入冰箱冷藏。

這份研究還發現，其他瓜類放在室溫或冰箱，營養素沒有太大差別；但他們最適保存溫度是涼爽的攝氏12度，可以存放約3週。如果放冰箱，大約是1週。

2.梨子買回來要放冰箱？

○對 Ｘ錯

錯！等它完全熟了再放冰箱。

奧地利因斯布魯克大學的研究指出，當梨子完全熟透時，它內含的某些抗氧化物濃度會增加。所以如果你買的梨子較硬，可以先放在室溫，等它完全熟透。

想讓它快點熟，可以將它跟香蕉、蘋果等會釋放「乙烯」的水果放一起，可加速熟成。

3.青菜買回來就平放進蔬菜櫃冷藏？

○對 Ｘ錯

錯！直立放，葉子才不容易變黃。 林口長庚紀念醫院臨床毒物科護理師譚敦慈解釋，青菜平著放容易壓壞，青菜腐爛的速度也會加快，最好用白紙或廚房紙巾捲起，頭尾留空，套進塑膠袋，採直立方式擺放。蔬菜直立放置，水份會集中在下面，再慢慢牽引上去，就能保持葉子不會乾黃。

而食材達人楊賢英則提醒，白紙及廚房紙巾的吸濕保水性佳，有助葉菜類保鮮；外罩塑膠袋密封可防止水分在冷藏室中流失。

4.香蕉買回來放室溫就好？

○對 Ｘ錯

對！但熟成後就要放進冰箱。

香蕉放進冰箱會減緩它熟成的速度，所以若買回來是還沒完全變黃的香蕉，建議先放在室溫讓它有時間熟成。

但當它熟了之後還是得放冰箱，不然，來不及吃完反而引來惱人的小果蠅。雖然外皮會變黑，但不會影響果肉的甜美。

5.馬鈴薯應放在室溫保存？

○對 Ｘ錯

對！低溫會分解其中的澱粉，之後再拿出來料理時就會感覺粉粉的，影響口感。

最好用紙袋裝好，不要先清洗，儲存在較陰暗的地方；紙袋可隔絕光與氧氣的暴露，因為蔬果中所含的維生素，大多易受光、溫度影響。

如果想避免馬鈴薯發芽，楊賢英建議可跟蘋果一起貯藏，可有7天的保存期。

其他像是南瓜、番薯等根莖類也不太適合放冰箱，最好放在乾燥陰暗處。

6.洋蔥要未剝皮放進冰箱才能保鮮？

○對 Ｘ錯

錯！未剝皮的洋蔥要放在陰涼乾燥通風處。

如果將洋蔥放在冰箱裡太久，洋蔥容易發霉，且變得粉粉的。美國洋蔥協會（The National Onion Association in the U.S.）指示，未剝皮的洋蔥需要通風，才能延長保存期限，因此放在室溫下時，也不需要包著塑膠袋。

其他辛香料如大蒜、辣椒、番紅花、薑黃等也不建議放進冰箱保存。甚至像匈牙利紅椒、番紅花、薑黃等具著色作用的香料，還會因光線產生褪色現象，最好可放在深色密閉容器中，放在櫥櫃或是陰涼處。

7.番茄買回來應該放冰箱保存吧？

○對 Ｘ錯

錯！番茄並不屬於冰箱。

番茄跟洋蔥一樣，低溫會改變番茄的質地，讓它們變得粉粉的。所以，別再把番茄放進冰箱冷藏了。

8.蜂蜜放室溫容易變質？

○對 ;Ｘ錯

錯！蜂蜜應該放在密封罐裡，室溫貯存在乾燥環境中。

蜂蜜中的pH值較低，加上本身的糖分，就是天然的防腐劑，微生物不易孳長，因此，放室溫並不會有太大疑慮。反而是放到冰箱後，低溫會使糖分結晶，變得像硬掉的麵糰，很難挖出來。

9.麵包吃不完要放冷藏？

○對 Ｘ錯

錯！可預留一兩天份的麵包放在室溫，剩下的應放冷凍。

麵包如果冷藏，會變硬難以咀嚼，低溫也會改變麵包裡的澱粉結構，縮短麵包的賞味期限，很快變得不新鮮。

國外有實驗發現，如果想要讓麵包保鮮，最好的方法是用塑膠袋或錫箔紙包起來，放進冷凍庫貯藏。包好放室溫是第二好的選擇。

10.咖啡豆不能放冰箱？

○對 Ｘ錯

對！放冰箱會使咖啡豆脫水

不管是磨好的咖啡粉或是咖啡豆，絕對不能放進冰箱。當咖啡遇見驟降的低溫時，豆子便開始脫水，咖啡豆的香氣也會慢慢溢散。

另一個問題是，咖啡會吸進周圍的所有味道，如果放進冰箱裡，就會這邊吸一點豆腐味，那邊吸一點青菜味，到最後，咖啡都不咖啡味了。

(中時電子報)