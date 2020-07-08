日前Krystal私下練習打靶成績被公開，讓網友看了很意外。(圖/ 摘自韓網)

南韓女偶像Krystal（鄭秀晶）是SM娛樂女團f(x)的成員之一，姊姊還是前少女時代成員Jessica（鄭秀妍），她憑著高冷外型和仙氣，成為粉絲的女神；近年Krystal轉戰戲劇圈，也有不錯的表現，她在新作品《Search》將飾演一名女軍官，日前她私下練習打靶成績被公開，讓網友看了很意外。

Krystal近期投入電視劇《Search》的拍攝工作，這次是她接觸戲劇圈後第一次飾演軍人角色，她在劇中是一名陸軍中尉；敬業的Krystal為了讓完美詮釋高階軍官，認為自己必須加強「射擊能力」，私下特地到南大門的射擊場練習。

沒想到該練習場主動公開Krystal射擊成果，靶子上的紙有許多彈孔，幾乎都射中中心，僅少數幾發射到9分；Krystal宛如真實軍人的射擊實力曝光，讓大票粉絲都超意外，紛紛大讚「期待電視劇的她也能那麼棒」、「被偶像工作埋沒的軍人吧」、「我們秀晶做什麼都那麼厲害」。

(中時電子報)