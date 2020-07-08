徐乃麟主持東風衛視《挑戰吧大神》，自去年7月開播以來累積許多麻將發燒友，製作單位靈機一動，為節目設計一個專屬同名APP，這是全台唯一一個綜藝節目推出的APP，由徐乃麟親自代言，結合線上麻將對戰、益智遊戲、YouTube串流影片等功能，讓粉絲們使用更方便，還能直接報名素人海選，自6月上線以來，下載已突破10,000人次。

徐乃麟特地找大兒子徐新洋試玩節目APP，曾參加過電競比賽的徐新洋態度認真，專注玩線上麻將幫忙「找碴」，給製作單位改進的意見。徐乃麟表示：「玩線上麻將是一回事，真的上場又是完全不同的感覺。」徐新洋則說：「在線上玩沒什麼問題，程式會提示你該碰該吃，還會連贏幾把，但是實際下場打麻將就得靠自己判斷。」他自謙麻將打得不好，每次都會被老爸嫌打得太慢。

徐乃麟（左）耐心引導徐新洋。（東風衛視提供）

徐乃麟貼心找來工作人員在開錄前陪徐新洋彩排打一圈，教他打牌的心法，就連兒子打錯時也不開罵，反而很有耐心說明，展現慈父之心，他笑說：「新洋你今天要是打得不好，我錄完就不載你回去了。」徐新洋妙回：「沒關係啊，我可以坐Uber回家。」

(中時 )