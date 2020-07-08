美國食品藥品管理局FDA昨日宣布許可菲利普莫里斯產品公司(Philip Morris Products S.A.)的「IQOS加熱式菸草產品」因為不燃燒菸草，所以比傳統香菸更減害，大幅減少有害、以及可能有害的化學物質產生，這是歷史上第一個獲得「降低身體接觸許可令」 (Exposure Modification Order) 的菸草產品，

IQOS加熱式菸草產品是透過電子裝置，加熱包裹在紙中的填充式菸草棒（特別是萬寶路菸草棒）而產生含有尼古丁的氣霧。FDA的這項宣布將允許製造商使用以下訊息來銷售IQOS加熱菸，包括「IQOS加熱但不燃燒菸草」、「顯著減少有害及可能有害化學物質的產生」、「科學研究顯示，從傳統香菸完全轉用IQOS，可以大幅地減少人體接觸有害及可能有害化學物質」。

FDA菸草產品中心主任Mitch Zeller, J.D.也表示：「(IQOS) 可以幫助成癮的成年吸菸者擺脫燃燒式紙菸，並減少其對有害化學物質的接觸，但前提是必須完全轉換使用。」但FDA也表示將會密切監視消費者如何使用IQOS，來確定這些產品不會引起更多青少年的使用。更重要的是，如果是目前不使用菸草產品的人，尤其是青少年，不應開始使用該產品或任何其他菸草產品。

加熱菸在台灣一直是熱門話題，政府目前尚未同意加熱菸在台上市，但IQOS加熱菸目前台灣已有超過數萬名的使用者，可能是透過購買水貨等方式取得，政府應當更積極評估讓此項產品進入台灣的可能性，讓想持續吸菸的民眾能有比紙菸更好的選擇。

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(中時電子報)