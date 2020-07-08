國際黃金現貨價格在今晚7點左右，每盎司漲0.4%至1,802.03美元，盤中最高漲0.5%至1,804.31美元，為2011年以來首見。只是金價走到如此之高，此時仍是避險的好標的嗎？

黃金被譽為資產配置的「壓艙石」。今年以來，國際金價震盪上行：一季度，由於新冠肺炎疫情突發，國際金融市場出現流動性風險，黃金價格先揚後抑，一度出現大幅回調；不過，伴隨市場情緒有所好轉，二季度國際黃金市場價格重拾升勢。

一片「漲聲」之中，上半年黃金投報率超過17%，在主流資產中表現突出。那麼，此輪金價上漲背後的主要邏輯是什麼？

業內人士認為，一方面，在疫情席捲全球、世界經濟衰退，地緣政治不確定性加劇的背景下，黃金為投資者提供了「避風港」；另一方面，美國債務走高引發市場對美元的擔憂，加之多國央行保持較低利率，持有黃金的機會成本處於低位，更多投資者選擇購入黃金實現財富保值。

黃金價格的持續上漲點燃了投資者的熱情。根據世界黃金協會統計，今年前6個月，全球黃金ETF的總流入規模達到了令人驚歎的734噸。這一數字甚至遠超過去的年度流入紀錄，也將全球黃金ETF的總持倉量推升至3621噸的歷史新高。

展望下半年，黃金價格將走向何方？從目前情況看，國際金融市場與地緣政治的不確定性、低利率等驅動此輪金價上漲的因素依然存在。

有市場機構預測稱，疫情重壓下，全球經濟復甦路徑尚不明顯，各國持續推出的刺激政策有望繼續推動各類風險資產價格走高，黃金市場中期看好局面不變。投資者仍可以考慮選擇黃金和股市的資產配置組合。

不過，從短期投資策略看，由於此前黃金價格漲勢較猛，積累了一定的調整壓力，而且一旦金價突破前期歷史峰值，部分投資者可能會獲利了結、鎖定利潤。

專家指出，當前黃金資產配置的邏輯正在從純粹的避險，轉移到對風險資產投資組合的對衝需要上來。對於投資者來說，最重要的是要有資產組合的意識，而不是單純去「押注」某一類資產的價格走勢。

(中時電子報)