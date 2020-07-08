1名女同志應徵小吃店工作，老闆見她身材姣好皮膚嫩白，起了色心便二話不說立即答應用她。某天，老闆藉此名女同志工作表現不佳，揚言要教導並加強特訓為由，留下她與自己在店裡，訓練期間趁機好意拿久給她多次，導致女同志員工最後喝醉，老闆立即見機對她強暴，事後竟還大言不慚詢問女同志爽不爽。

據了解，此名女同志平常工作表現良好，也無任何不良紀錄，女同志也曾在當初面試就告知老闆，自己喜歡女人對男人毫無感覺。然而，老闆見此為女同志實在是過於漂亮，不時對她展現熱忱的追求。某天老闆卻她上班不夠勤快，要將她留下特訓，先行讓其他員工趕緊下班回去，並將店門拉下只是她倆人，教導過程期間，老闆不斷對女同志亂碰觸她的身體，也不斷慫恿她喝酒，由於女同志認為在別地盤上班得聽話，她因此乖乖喝下多杯酒，卻因不勝酒力醉了，老闆趁機將她拖到桌上，並將女同志的內衣扯下，並將自己私處進入裡面，事後還不斷詢問女同志爽不爽。

女同志心有不甘提出告訴，法院審理時認為，依據女同志的驗傷報告，小吃店老闆確實有對女同志進行強迫性關係，而且已被告知對方是同志，還故意以老闆身分逼迫飲酒後性侵，全案依強制性交罪判除小吃店老闆3年8個月的有期徒刑。

(中時電子報)