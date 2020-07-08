新創環保團體「RE-THINK重新思考環境教育協會」，去年攜手網紅台客劇場，號召近3000人「電音淨灘派對」，今年疫情後解封，淨灘再出發。（RE-THINK提供／李柏澔台北傳真）

受新冠疫情影響，2020上半年許多環保活動停擺，但垃圾的累積並沒有停歇，連續8年主辦「環島淨灘」活動的非營利環保團體「RE-THINK重新思考環境教育協會」再闢新局，與知名電動車品牌Gogoro首度跨界合作，將於7月18日至26日在5縣市完成環島淨灘，為防疫新生活賦予更多意義。

RE-THINK表示，台灣沿海持續累積更多寶特瓶、保麗龍、針頭、甚至廢棄口罩，本協會自2013起每年發起「環島淨灘」系列活動，每年都有新梗，今年要完成電動車環島淨灘壯舉，將於7月18日至26日期間啟動全台5場淨灘，地點在新北市、桃園市、彰化縣、花蓮縣與宜蘭縣，讓民眾在解封的新生活中開啟一段更有意義的旅行。

RE-THINK指出，本次結合環保號召力與Gogoro品牌車主凝聚力一起加入環島淨灘行列。民眾可以在任一路段加入淨灘車隊，騎一段海岸、守護一片海灘。此外，長期關注台灣在地生活及環保議題的「台客劇場」，也將參與首場活動並發起減塑任務。

為期9天5場的淨灘盛宴全程免費，邀請大眾一同參與，將於7月18日早上10點於Gogoro松山Citylink門市出發，以逆時鐘環島一圈結束，並同時招募活動志工報名參與任一或多場淨灘場次，一起見證 1000 公里的改變。

相關活動內容及報名資訊請洽詢：GOGORO × RE-THINK 夏日環島淨灘中活動網頁https：／／www.accupass.com／event／2007020240111784423182

各場次及時間如下：

7／18（六）15：00-17：30 新北萬里頂寮

7／19（日）15：30-17：30 桃園觀音

7／21（二）10：00-12：00 彰化伸港

7／25（六）10：00-12：00 花蓮七星潭

7／26（日）10：00-12：00 宜蘭竹安溪（最後將騎回台北完成環島一圈）

(中時 )