美國前白宮國家安全顧問波頓(John Bolton)在新書中揭發川普政府的外交政策內幕。波頓接受《產經新聞》的電話採訪時，針對駐日美軍經費日方負擔的部分發出警語說，駐日美軍經費協定的談判，若至明年3月底的最後期限前還沒有結果的話，川普真有可能縮小或撤退駐日美軍，美軍自南韓撤退的可能性比日本還高。

波頓表示，「川普與過去的美國總統不同，真的有讓美軍撤退的風險，日本應更認真地看待美方要求增加駐日經費負擔之事。」波頓指，他去年7月訪日時曾要求日本負擔1年約80億美元、約是目前的4.3倍左右之駐日美軍經費，美方還預備了低於80億美元的「讓步金額」。

日本官房長官菅義偉8日在記者會上被問及波頓的發言時表示，「對他國政府卸下公職人士之發言，政府不該回應。」

菅義偉還說，「現行的（駐日美軍經費）特別協定是到明年3月有效，目前日美之間並沒有進行新協定的談判」、「美國要求提高美軍駐日經費並非事實」。

有關與北韓的無核化協議，波頓認為，要看11月的美國總統大選選情，川普若明顯居於劣勢，可能於10日與北韓領導人金正恩再度舉行會談，作為起死回生的選戰對策。但因北韓堅持擁核，故即使實現了川金會，仍不會有任何進展。

波頓在書中指責，川普沒有一貫的對中政策。他預測，川普若連任，很可能不再批中國，而是回頭與中方進行大型貿易交易的交涉。

(中時電子報)