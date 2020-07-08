牛仔褲漸不受消費者青睞，加上防疫關店衝擊業績，美國牛仔褲製造商Levi Strauss7日公布，本財年第二季（截至5月）虧損3.64億美元，去年同期尚獲利2,900萬美元；總營收4.98億美元，年跌62％。為撙節開支，Levi's同時宣布裁員700人，約占其全球總人力15％。

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