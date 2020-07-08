紐西蘭8日公布的最新數據顯示，受新冠疫情衝擊，紐國6月的住宅用不動產價格走跌。國營不動產估價公司Quotable Value的6月房價指數月跌0.2％，紐國6大城中有4座城市房價下滑。4～6月該季全紐平均房價上漲1.3％至73.8萬紐元，漲幅低於3～5月該季的2.4％。

(工商 )