英國快時尚服飾品牌Boohoo捲入血汗工廠醜聞，《星期日泰晤士報》記者臥底Boohoo在英格蘭中部的供應商工廠踢爆，廠內工人僅領時薪3.5英鎊違反勞動法令，Boohoo聲稱已啟動獨立調查。但亞馬遜、ASOS、Next、Zalando等零售商仍出手抵制，紛紛將Boohoo的商品下架。

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