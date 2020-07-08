爆血汗醜聞 亞馬遜、ASOS下架Boohoo商品 20:452020/07/08 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國快時尚服飾品牌Boohoo捲入血汗工廠醜聞，《星期日泰晤士報》記者臥底Boohoo在英格蘭中部的供應商工廠踢爆，廠內工人僅領時薪3.5英鎊違反勞動法令，Boohoo聲稱已啟動獨立調查。但亞馬遜、ASOS、Next、Zalando等零售商仍出手抵制，紛紛將Boohoo的商品下架。 (工商 ) #Boohoo #醜聞 #亞馬遜 #ASOS #下架 也許您會感興趣 財經熱門新聞 5奈米慘輸台積！大咖外資改抱陸廠大腿關鍵曝 - 財經 川普「毀滅香港核彈」若出手！專家爆北京還有大殺招 - 財經 生技條例再延10年 - 財經要聞 - 工商時報 漲不停！專家驚曝全球股市1年後的位置 - 財經 孟晚舟案抓耙子頻對北京示好 恐淪老美制裁名單股價嚇趴 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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