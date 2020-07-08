法國國家統計局（INSEE）8日公布，因疫情封鎖措施，法國經濟今年上半出現空前衰退後，可望在今年下半強勢反彈。據INSEE預估，繼第一季萎縮5.3％後，法國第二季GDP料萎縮17％，但第三季將劇幅反彈19％，第四季也有3％增幅，預計到12月之前的經濟活動，會比疫情危機前水準低了1％～6％。

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