全球市值一哥蘋果股價迭創新高，股神巴菲特也成為最大的受惠者。根據一家外國財經媒體的最新研究報告指出，巴菲特操盤的柏克夏海瑟威光是持有蘋果一檔個股的市值就高達913億美元，占其所有股票投資組合部位逾4成。

據Motley Fool的報告，柏克夏海瑟威目前股票投資組合共有46檔股票，帳面持股總市值達2,136億美元，而光是蘋果的市值就達913億美元，總投資組合占比高達43％。

巴菲特是在2016年開始投資蘋果，目前持股總數約2.45億股，約占蘋果發行在外股票的5.5％。

巴菲特去年2月接受CNBC專訪時透露，蘋果持股部位的平均成本為每股141美元，蘋果周一收盤衝上374美元的歷史新高，今年迄今累計大漲24％。而從去年初迄今，柏克夏海瑟威光是蘋果一檔個股持股市值就暴增550億美元。

Motley Fool表示，蘋果目前對柏克夏海瑟威整體投資組合部位的影響已達空前新高，扣除第二大持股美國銀行，其餘44檔個股市值的加總都沒蘋果一檔來得多。

報告進一步分析指出，巴菲特基於三項理由投資蘋果，包括歷久不衰的競爭優勢、強健的品牌與強盛的經營團隊。

品牌力部份，蘋果目前仍穩居美國智慧手機市場的一哥，根據GlobalStats的資料，今年6月蘋果智慧手機總共在美國豪取超過58％的市占率。每當蘋果推出新款手機，各門市必然出現排隊搶購的人潮。

此外，巴菲特也是看中蘋果執行長庫克的經營能力，庫克職掌兵符迄今已將近九年，期間經營績效備受肯定，加計股利在內，持有蘋果的投資報酬率高達688％，光是這一點就讓所有股東無可挑剔。

巴菲特今年稍早受訪時也再度強調看好蘋果後市，他說：「我不只把蘋果視為一檔股票，我認為這是我們在Geico和BNSF鐵路公司之外的第三個事業。蘋果很可能是當今世界上最棒的公司。」

(工商 )