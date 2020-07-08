進入夏季用電之後，用電量不斷創新高，台電表示，8日最高用電量出現在下午2點2分，尖峰用電量達到3,710.6萬瓩，寫下今年以來用電量第2高，同時也是歷史7月用電第2高，而3,710.6萬瓩更是歷史排名第四高。

台電指出，周三備轉容量率431.5萬瓩，整體備轉容量率11.63％，供電燈號，亮出供電穩定的綠燈。

2020年用電量排名：（截至7/8）一、6/24 3,716.9萬瓩；二、7/8 3,710.6萬瓩（今天）；三、6/23 3,684.7萬瓩；四、6/30 3,668.2萬瓩；五、6/22 3,662.7萬瓩。

統計歷年7月用電量排名前五高：（截至2020/7/8）一、2019/7/17 3,738.3萬瓩；二、2020/7/8 3,710.6 萬瓩（今天）；三、2019/7/16 3,692.6萬瓩；四、2018/7/31 3,690.6萬瓩；五、2019/7/31 3,680.7萬瓩。

歷年用電量排名前五高：（截至2020/7/8）一、2019/7/17 3,738.3萬瓩；二、2018/8/01 3,735.1萬瓩；三、2020/6/24 3,716.9萬瓩；四、2020/7/8 3,710.6 萬瓩（今天）；五、2019/7/16 3,692.6萬瓩。

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