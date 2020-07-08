張鈞甯演出電速劇《未來清單》。（PChome線上購物提供）

藍鈞天、吳宜樺演出電速劇《未來清單》。（PChome線上購物提供）

王柏傑演出電速劇《未來清單》。（PChome線上購物提供）

張鈞甯、王柏傑、藍鈞天與名模吳宜樺主演PChome線上購物電速劇《未來清單》，網友關心張鈞甯在劇中到底嫁給誰？而張鈞甯劇中穿越後，以上帝視角，看到自己五年後的購物清單，發現清一色的都是與寶寶有關的育兒用品，如嬰兒床、奶粉及娃娃車等，最讓她意外的是，她看到藍鈞天與吳宜樺抱著幾個月大的嬰兒，不禁捫心自問：「我沒在王柏傑與藍鈞天中做選擇？那這位嬰兒的爸爸是誰？」引發網友追劇好奇心。

張鈞甯在《未來清單》狂買嬰兒用品，疑似劇中升格為人母，談到在現實生活中最常在網購買什麼？張鈞甯透露，衛生紙與化妝棉等是自己經常透過網購平台買的日用品，她自曝，前幾天買了一個滅蟑的產品，「只因有一隻蟑螂從家廁所爬出來。」差點嚇得她花容失色。再問在網購平台買得最獵奇的用品是？張鈞甯回買過中藥壺與泡腳桶，語畢忍不住問工作人員：「買得到男人嗎？」至於是否擔心另外一半看到自己的購物清單？她笑說：「我勇者無懼，不擔心被對方看！」

王柏傑透露自己平日常宅在家，最常網購衛生紙等日常用品，最誇張的是雖然住家樓下就是便利商店，還特地網購「電池」，他購買的東西都太過日常，沒有不敢給另外一半看的購物清單，至於女生買的東西，「她們開心就好，我也不會過問」。藍鈞天也不怕被老婆看到自己的購物清單，直說「沒有什麼不能看到的」，但他忍不住爆料老婆購物清單上，買最多的是保養品，什麼品牌都一定要買回家試試看，讓他語重心長地對老婆說：「家裡的保養品已經很夠了，可以暫停一下。」

藍鈞天說，很多人都說他是女兒傻瓜，眼睛裡都只會看到女兒，他認為大多數的父親都是這樣子，畢竟女兒是前世情人。他坦言因很小就出國讀書，跟家人相聚時間少，因此用彌補的心態，希望自己能有一個時時刻刻能聚在一起的家庭，「當一個能陪孩子長大的父親。」

(中時 )