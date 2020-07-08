為了迎接下周三(15日)振興三倍券上路，經濟部糾結140個傳統市場與夜市，共8000個商圈推出超值包。預計三倍券上路後，可帶動攤商業績回升3成，為整體市集貢獻4億元營業額。不過夜市業者表示，要回到疫情前業績仍不可能，因為還少掉國際觀光客。

另外，使用三倍券還有加碼活動。經濟部中部辦公室主任郭坤明說，活動期間民眾至140個含傳統市場及夜市，以振興三倍券在攤位購買超值包或超值套餐，就可獲得抽獎序號卡1份，得獎者可獲得2000元市集抵用券，名額6300名。

這波振興三倍券超值包活動，將於7月15日開跑至8月31日止。8000個攤位推出許多超值包，像是台北市永春市場白金山貢丸原價259元、新竹東門市場東門旺角香港大排檔臘味煲仔飯套餐原價220元，現在都有200元超值包。也可以500元券可吃到北市艋舺夜市價值640元的難忘胡椒蝦痛風餐，買到台中建國市場原價1100元的新隆發醬菜禮盒。

郭坤明分析，隨著國內疫情逐漸趨緩，三倍券推出後，可讓夜市商圈業績至少比去年同期增加3成。

艋舺夜市會長陳姿卉表示，這波疫情大家不出門，2、3月時業績很慘只剩下過去2成，近來稍微恢復到3至4成。預期這波振興券商機促銷，可以拉升到過去的7成左右。但要完全恢復不可能，因為夜市過去國際觀光客，這部分還很難補。

至於攤販收到三倍券之後，何時可以兌換現金？南門市場自治會會長王詮國說，有發票商家可以自己兌換，沒有統編的攤家，每1到2個禮拜由自治會收齊去銀行負責兌換現金，有找零需求也會給。

(中時 )