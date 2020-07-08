知名醫學期刊《刺胳針》(The Lancet ,也譯「柳葉刀 」)的一篇報告指出，新冠肺炎疫情仍然嚴峻，西班牙這樣疫情嚴重的國家，也僅有5%的人具有抗體，顯然多數人對新冠病毒沒有保護力，保持距離、戴口罩仍然相當必要。

從去年底出現新冠肺炎COVID-19以來，這場疫情在全球擴散，目前在歐洲、美國、巴西仍然嚴重，曾經有些專家認為，疫情不會持續在高位，只要感染後康復的人們達到一個程度，疫情就會降低，這稱為「群體免疫」。是否真會如此？於是西班牙國家流行病中心主任瑪莉亞‧波利安（Marina Pollán）與美國麻里蘭醫學院的研究團隊，就研究西班牙的群體免疫情況。

選西班牙做研究對象，正是因為西班牙疫情嚴重，到7月2日，西班牙已確診病例超過24萬9千人，因病致死人數超過2.8萬人，是新冠病毒最嚴重的歐洲國家之一。

研究團隊抽樣詢問35883戶家庭，分布西班牙的50個省和兩個自治城市，進行交叉分類，從中抽選了102562名各個年齡段的人作為樣本，主要詢問是否在過去半年有新冠疫情症狀，包括發燒、發冷、嚴重疲倦、喉嚨痛、咳嗽、呼吸急促、頭痛、厭食或早衰、噁心、嘔吐或腹瀉，有這樣經歷的再經過驗血，以調查身體是否產生抗體。

調查結果令人失望，發現當中只有約5%的人，體內有有抗體，而後續進行的第二階段調查，有抗體的比率也僅微升至5.2%，然而確診感染新冠肺炎的參與者中，卻有三分之一的人未有出現病徵，也就是帶原、具感染力，身體未能出現抗體。

波利安表示，這就代表，西班牙95％的人口，仍然容易受新冠狀病毒的感染。

她進一步指出，「群體免疫」從一開始就顯然不切實際，因為這需要更高的人口比率感病，然而，更多的人染病，也意味著更多的重症，以及更多的不治身亡的悲劇。

目前能做的仍然是保持距離，避免群聚感染，在易傳染的公共場合要戴口罩，寄望疫苗以及有效藥物能夠問世。

日內瓦新興病毒病中心負責人伊莎貝拉·艾克勒(Isabella Eckerle)，與日內瓦大學病毒學家班傑明‧梅爾(Benjamin Meyer)表示，任何提倡透過自然感染以實現『群體免疫』的方法，不僅極不道德，也是無法實現。」

(中時電子報)