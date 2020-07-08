技嘉（2376）受惠板卡及含括伺服務的網通產品銷售，皆較上季彈升、並較去年同期成長下，6月營收續站7字頭高檔，拉抬其單季營收首度破200億大關、創下其歷年單季新紀錄。

技嘉第二季在伺服器業務大舉回神助攻下，單月營收表現多站高檔、亦有高雙位數年增幅的表現，其6月合併營收雖較5月小幅回檔、來到71.1億元，但年增幅則高達92.68％。

其單季合併營收209.09億元，季增21.35％，年增幅更高達69.72％，刷新其歷年來單季新高紀錄。累計其上半年合併營收逾381.43億元，年增34.58％，同樣創下歷年同期新高。

董事長葉培城先前預期，伺服器出貨動能在新客戶及新訂單加持下，下半年還將持續增溫，加上PC DIY市場亦可望隨市場回歸季節性電競需求，帶動其在主板、顯卡及電競顯示器等產品出貨持穩，因此對全年營收拚增的目標未變。

法人推估，技嘉繼第二季在主板產品維穩百萬片出貨表現後，7月仍將有持平左右的出貨水準，顯卡雖將進入新舊產品交替期，但預期第四季新品上市後對ASP（產品平均銷售單價）將有明顯拉升。

至於在第二季展現6～7成業績成長力道的伺服器，預期第三季還將持續向上增長，預估全年將有3到5成的年增長空間，為技嘉伺服器業務今年交出創新高成績。

(工商 )