行政院副院長沈榮津遭疑包庇唐榮弊案，換來升官。沈榮津晚間透過幕僚強調，他個人很坦蕩，絕無包庇，過程中也無關說、施壓，一切都依相關規定辦理；唐榮案經查無具體違法，但觀感不佳，因此才尊重國營會建議，去函唐榮要求改善。

對於本案經濟部以「密件」處理，沈榮津透過幕僚說，主要是唐榮是上櫃公司，投訴案件是針對經理人，但投訴內容是否屬實，在未確認前要用密件處理，否則可能影響公司治理。

幕僚也說，經濟部對本案處理流程，是交由督導國營事業的國營會及政風處來處理，其中查處單位是國營會，而國營會經查處未發現具體違法事證，但確實有觀感不佳之處，因此建議沈榮津發函給唐榮公司立即改善，並修改相關規定，沈榮津則是尊重國營會的意見。

此外，沈榮津強調，他很坦蕩，絕無包庇；對於這種涉及個人投訴案件的處理原則，他的原則就是有問題當然要面對處理，倘若沒有問題也不能冤枉人家。所以這類案件均由政風等幕僚單位進行調查，本案過程中並無施壓及關說，均按正常程序處理。

(中時 )