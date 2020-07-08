「日月潭國際萬人泳渡」聞名國際，每年吸引逾2萬人下水，但今年受疫情影響險遭停辦，引發泳客不滿，南投縣府與承辦單位埔里四季早泳會，經多次協調，將延至9月27日舉行，7月11日起開放報名。但今年因為疫情關係，外國參賽者受限，官方預估觀光產值恐慘跌三成。

據中評社報導，日月潭國際萬人泳渡今年受新冠肺炎疫情影響，延宕至9月27日舉行，主辦單位南投縣政府今天召開報名起跑記者會，副縣長陳正昇表示，日月潭萬人泳渡往年都有超過2萬人報名參賽，平均每年為日月潭帶來新台幣2億元觀光產值，去年有36國、1772隊參賽，大陸泳客也有1310人到訪，今年受疫情影響，堪稱近年最冷泳渡，南投縣府評估，觀光產值可能因此減少三成。

南投縣副縣長陳正昇表示，今年泳渡活動本來評估停辦，但因為各界殷殷期盼，決定照常舉行，但活動日期較往年延遲，預估今年報名人次將只有15,000人左右，將創下近年新低，此外，配合防疫邊境管制，今年不受理國際參賽者報名，將創下參賽人數最少、國際泳客歸零雙紀錄。但仍是今年國際上第一個在自然環境水域舉辦的水上賽事，相信仍會受到國際注目，也歡迎國內泳者踴躍報名參加，共同促進日月潭觀光。

(中時電子報)